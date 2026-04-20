La influencer y triatleta Mara Flavia Araujo falleció durante un triatlón en Texas

La triatleta brasileña e influencer Mara Flávia Araújo, de 38 años, falleció durante la prueba de natación de una competencia en Texas, Estados Unidos, el sábado 18 de anril. Autoridades investigan lo ocurrido mientras se conocen más detalles sobre su vida en las dos facetas: atleta e influencer.

Los reportes oficiales detallan que la atleta desapareció cerca de las 07:30 y su cuerpo fue recuperado a las 09:37 por rescate acuático. El cuerpo fue localizado a unos tres metros de profundidad. Las condiciones en el lago, con una temperatura media de 23 grados Celsius, son generalmente adecuadas para la natación.

El fallecimiento de la deportista fue confirmado por su hermana Melissa. Las autoridades ahora han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace.

Un amigo cercano de Araujo, Luis Taveira, detalló que en los últimos días se reportó que estaba enferma antes del viaje y no se sentía bien. A pesar de nuestra preocupación, ella insistió en que estaba lista para la carrera.'

El jefe de bomberos de Woodlands, Palmer Buck, declaró a la prensa que su equipo fue informado sobre un nadador perdido durante el evento y además expresó su agradecimiento hacia los rescatistas que participaron en la búsqueda.

La llegada de Araujo a la competencia fue precedida por una publicación en sus redes sociales, donde compartió una imagen de sí misma disfrutando de un día de piscina, acompañada por la frase: '¡Solo otro día de trabajo!'.

Araujo era conocida por su dedicación al deporte, siendo una atleta consumada que había logrado el tercer lugar en el triatlón de Brasilia y había calificado para el Ironman 70.3 en dos ocasiones.

La deportista nacida en Sao Paulo también había trabajado como presentadora de radio y recientemente había empezado a desempeñarse como DJ. Los organizadores del triatlón emitieron un comunicado expresando su tristeza por la muerte de Araujo y ofrecen su apoyo a la familia durante estos momentos difíciles.

Este trágico evento recuerda el suceso ocurrido hace nueve años, cuando un participante, Glen Bruemmer, perdió su vida en la misma serie de triatlones.