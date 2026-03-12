Socio y exdirectivo de El Nacional demanda que justicia declare al club en quiebra

Crisis económica en El Nacional se ahonda con demanda judicial

La crisis económica en el club deportivo El Nacional se ahonda por un cúmulo de deudas, presión de acreedores y pedidos de quiebra.

En el 2025 el equipo de 'Los puros criollos' descendió a la categoría B del fútbol en el país, esto solo profundizó su crisis que hoy lo pone al borde del colapso en el arranque del torneo Serie B, el próximo 18 de marzo.

La mañana de este jueves 12 de marzo el socio y exdirectivo, Ramiro Oviedo, impulsó una acción judicial para que el club sea declarado en quiebra, por una deuda de 90 mil dólares.

Según declaraciones del presidente del club, Ricardo Cajas al portal Primicias, "El Nacional está quebrado" y el camino que tiene es buscar capital fresco y alivio financiero.

Según Cajas el déficit económico del club se acerca a los 10 millones de dólares.

Además, el club tiene 160 juicios pendientes de tramitar.

El pasado 10 de marzo trascendió la preocupación de varios exfutbolistas y excolaboradores del club, al no haber alcanzado un acuerdo económico con los directivos del club.

Por su parte, la directiva habría planteado como alternativa cancelar las obligaciones pendientes en un plazo de 36 meses, aunque la propuesta no contempla un pago inicial.

Ante el escenario no descartaron nuevos juicios y demandas.