¿Qué pasa con Barcelona antes del inicio del Campeonato Nacional Ligapro?

En Barcelona hay incertidumbre. El estatuto del club determina que ante la ausencia del presidente del equipo por 90 días se deberá nombrar un presidente titular. Esto entrará a revisión luego de la detención de Antonio Alvarez, el presidente del club y hermano de Aquiles, el alcalde de Guayaquil.

La ausencia del presidente del club abrió muchas interrogantes y pronunciamientos. Uno de los que publicó un mensaje en redes sociales fue el delantero Felipe Caicedo. 'Felipao' expresó su preocupación por el futuro institucional del conjunto porteño.

Este miércoles 11 de febrero también, Luigi Macchiavello, de comunicación, informó a través de redes sociales que el volante argentino Damián Díaz aceptó esperar un pago pendiente de su deuda para que pueda levantarse la suspensión y habiilitar jugadores a pocos días del arranque del campeonato local y del debut en la fase de la Copa Libertadores.

Miguel Montalvo, el presidente interino del club, ha pedido calma a los jugadores y al cuerpo técnico liderado por el entrenadir César Farías.