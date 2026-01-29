Directivo de LDU revela que el club albo tendrá el doble de presupuesto que Barcelona

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, dijo que el presupuesto del club quiteño en la temporada 2026 será el doble de lo que anunció Barcelona. Es decir, la 'U' manejará una inversión que superará los 12 millones de dólares y que será menor a lo que invirtió la directiva en la temporada 2025.

Así, LDU tendrá un presupuesto elevado con el propósito de pelear en la Copa Libertadores y en el campeonato nacional LigaPro. “Hemos mantenido la base de jugadores durante los últimos tres años. El presupuesto de Liga de Quito es menor que el del año pasado, pero sí es significativamente mayor al que mencionó don David Alvarez. El nuestro sí es quizás el doble y un poco más", dijo Álvarez.

Uno de los refuerzos que contrató la 'U' fue el volante Janner Corozo. El jugador salió de Barcelona y llegó a filas de los albos como refuerzo. “Tenemos un departamento financiero con unas pautas para que la masa salarial en este año 2026 no supere. No digamos que está significativamente reducido, pero sí una diferencia menor. Es una situación que la hemos manejado con la mayoría de los jugadores”, añadió.

Uno de los jugadores estrellas que también estará en el equipo del entrenador brasileño Tiago Nunez es el brasileño Deyverson. Es una de las figuras de alto costo que tendrá Liga en la temporada 2026.