Liga de Quito y una racha crítica: ¿por qué ha perdido 10 puntos en el estadio Rodrigo Paz?

Liga de Quito atraviesa una mala campaña como local en la LigaPro 2026, registrando su rendimiento más bajo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de los últimos años. Bajo la dirección de Tiago Nunes, el conjunto albo ha dejado escapar 10 puntos en su propio estadio. Esto ha generado críticas de los hinchas.

La campaña de LDU es mala. Esto producto de derrotas ante Barcelona y Macará, sumado a empates frente a Universidad Católica y el último por la fecha 10 ante Aucas. Esta crisis de resultados y la ubicación en la tabla de posiciones provocó un reclamo de los hinchas en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En la fecha 9, la 'U' ganó a Independiente del Valle como visitante, pero esa alegría duró 48 horas. Ante Aucas volvió a ser un equipo inseguro y con ausencias de jugadores titulares que se sintieron en el funcionamiento del equipo.

El DT Tiago Nunez habló del momento: “se vio una diferencia clara entre un equipo fresco y uno cansado. Un equipo cansado falla pases, llega tarde y no encuentra buen fútbol. Tuvimos un error estratégico como cuerpo técnico; lo correcto era cambiar los 11 que jugaron contra Independiente”, dijo el estratega.

"Nuestro objetivo principal es la Libertadores; queremos llegar frescos al partido contra Lanús para competir”. Tiago Nunes - DT de Liga de Quito

Luego del empate no hay tiempo para lamentos en LDU. Tras su mala racha de local, Liga de Quito visitará a Emelec este 25 de abril por la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol.

LDU tendrá una agenda apretada de partidos por su participación en la Copa Libertadores. También confía en recuperar puntos en el campeonato para meterse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.