Deportivo Quito goleó 7-0 en Tulcán, pero quedó eliminado del Ascenso Nacional

La ‘AKD’ terminó tercera de su grupo, a un punto de la clasificación.

El Deportivo Quito necesitaba ganar y esperar otro resultado para mantener sus opciones en el torneo. Este sábado 26 de septiembre de 2026, los ‘chullas’ cumplieron con su parte y derrotaron 7-0 a Dunamis 04 en el estadio Olímpico de Tulcán, por la décima fecha del Grupo B.

Sin embargo, en el otro partido de la jornada, Inter de Quito empató ante Santa Fe, un resultado que terminó definiendo la clasificación del grupo.

Inter ya tenía asegurado el primer lugar antes de este encuentro, mientras que Santa Fe necesitaba sumar para conservar el segundo puesto.

La ‘AKD’ terminó a un punto de la clasificación

Con los resultados de la jornada, Deportivo Quito terminó tercero con 20 puntos, mientras que Santa Fe alcanzó 21 unidades y se quedó con el segundo puesto que otorgaba la clasificación.

Inter de Quito terminó primero y avanzó a la siguiente fase.

La goleada en Tulcán no alcanzó para cambiar la posición del equipo capitalino. El 7-0 permitió al Deportivo Quito cerrar su participación con una victoria amplia, pero el empate de Santa Fe terminó dejando fuera a la ‘AKD’ del Ascenso Nacional.

Deportivo Quito seguirá en Segunda Categoría

Con esta eliminación, Deportivo Quito deberá permanecer un año más en la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, por lo que no podrá disputar la siguiente etapa del torneo que busca definir los ascensos.

Además, si se mantienen las actuales categorías para la próxima temporada, Deportivo Quito y El Nacional podrían enfrentarse en la Segunda Categoría de Pichincha en 2027.