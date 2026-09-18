El DT Marcelo 'Muñeco' Gallardo se reunió con el presidente Daniel Noboa en Quito

El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo un encuentro oficial con el director técnico de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo, en Quito. La reunión se concretó poco después de que el estratega argentino llegara al país para asumir de forma definitiva el mando del combinado nacional.

Durante la cita, el primer mandatario extendió una bienvenida formal al entrenador y le expresó el respaldo de la administración estatal para el proyecto deportivo de la FEF. La conversación se centró en los objetivos a mediano y largo plazo de la selección nacional, destacando la importancia de construir un equipo competitivo en la escena internacional.

Noboa hizo hincapié en las metas de La Tri de cara a los próximos torneos continentales, señalando que el país mantiene puestas sus expectativas en una actuación destacada en la Copa América. El presidente remarcó el valor social e institucional que posee el fútbol como elemento de cohesión para la afición ecuatoriana.

Por su parte, el entrenador argentino agradeció el gesto de la máxima autoridad nacional y compartió los delineamientos generales de su plan de trabajo al frente del equipo. Gallardo resaltó la calidad y el potencial de los futbolistas ecuatorianos que actúan tanto en el medio local como en las principales ligas del exterior.

Pese a las especulaciones iniciales sobre la factibilidad de la reunión debido a la apretada agenda del cuerpo técnico, el diálogo concluyó de manera favorable antes de que la delegación emprenda su viaje. El cuerpo técnico alista los últimos detalles para el traslado de la plantilla hacia el continente asiático.

La Tri arrancará formalmente el ciclo de Gallardo este 24 de septiembre cuando enfrente a la Selección de Corea del Sur en Seúl. Posteriormente, el equipo tricolor se desplazará a territorio japonés para disputar la Copa Kirin el 1 de octubre frente al conjunto local.