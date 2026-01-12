La FEF y LigaPro confirman que Técnico Universitario jugará en Serie A y desciende El Nacional

El Técnico Universitario se mantendrá este año en la primera división de Ecuador, después de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ratificara que El Nacional perdió la categoría debido al incumplimiento de pagos a sus acreedores, informó este lunes la LigaPro.

"Liga Pro informa que ha recibido por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el pronunciamiento referente al alcance y la forma de ejecución de la sanción impuesta en contra del club El Nacional, emitido por su órgano disciplinario competente", indicó el organismo en su cuenta de la red social X.

Añadió que, en cumplimiento de ese pronunciamiento, los equipos que descendieron de categoría son Vinotinto y El Nacional, "conforme a los cupos reglamentarios de descenso establecidos".

El Técnico Universitario concluyó la pasada temporada en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones del campeonato nacional y Vinotinto último, por lo que los dos eran los que debían descender.

Sin embargo, El Nacional fue sancionado con la pérdida de la categoría debido a tres atrasos que tuvo en los pagos pendientes a distintos acreedores, una decisión que fue ratificada este lunes.

Los cupos de Vinotinto y El Nacional en la primera categoría serán reemplazados desde febrero próximo por el campeón y subcampeón de la Serie B 2025: el Guayaquil City y Leones.