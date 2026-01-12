El golero José Gabriel Cevallos logró acuerdo con Barcelona y el equipo se entrenará en Quito

Barcelona apuesta por José Gabriel Cevallos, hijo del exgolero José Francisco Cevallos, como guardameta nacional para la temporada 2025. El ídolo amarillo incorporó este lunes 12 de enero de 2026 al futbolista, de 27 años, como nuevo refuerzo procedente de Macará, tras la salida de Ignacio De Arruabarrena.

Otra de las novedades de los toreros fue la incorporación del rápido Joao Rojas a la pretemporada. El guardameta guayaquileño tuvo un paso formativo por las divisiones inferiores de Barcelona en 2017, aunque no debutó oficialmente. Su incorporación se concretó tras finalizar contrato con Macará.

Cevallos se despidió de Macará mediante un mensaje en redes sociales, agradeciendo al club y deseando éxitos futuros, antes de sumarse al equipo amarillo.

El plan de la pretemporada en Quito

Barcelona SC tiene previsto viajar este lunes 12 de enero de 2026 a Quito para continuar con la fase de preparación. Los trabajos en la capital se extenderán hasta el 24 de enero, enfocados en mejorar el rendimiento físico en altura antes del retorno a Guayaquil.

Aún sin anuncio oficial de César Farías, el equipo prosigue su planificación para la LigaPro, Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Sin embargo, la directiva anticipó que Farías llegará a la capital entre miércoles y jueves.