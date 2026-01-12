El entrenador venezolano César Farías llegará a Quito para asumir el manejo de Barcelona

El entrenador venezolano César Farías llegará directo a Quito para asumir el manejo de Barcelona 2026. Así lo confirmó David Alvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de los amarillos, este lunes 12 de enero del 2026. Según el directivo, el arribo del entrenador se ha demorado por un problema en su visa de ingreso a Ecuador.

Farías arribará a Ecuador entre el miércoles 14 y el jueves 15 de enero del 2026. Uno de los integrantes del cuerpo técnico de Farías ya arribó a Guayaquil y estará al frente en el inicio de los entrenamientos. Alvarez confirmó que Farías estuvo de acuerdo en entrenar en Quito parte de la pretemporada.

Matías Oyola, el Director Deportivo del club, recordó que entrenar en concentración durante 11 días en Quito es parte de un plan de fortalecer la unidad grupal en el inicio del año. A Farías le encantó el plan establecido de hacer base de trabajo la altitud de Quito.

Después de los días de entrenamiento en Quito, el plantel volverá a Guayaquil para preparar los amistosos antes del inicio del campeonato. También se alista la presentación de los refuerzos y de la fiesta para la Noche Amarilla.