Independiente del Valle golea a Mushuc Runa y se afianza en el liderato de la LigaPro 2026

Ambato 11 de julio 2026 estadio de Echaleche Mushuc Runa se enfrenta al IDV por la décima octava fecha de la LigaEcuabet FOTOS API JORGE PEREZ

Independiente del Valle firmó una actuación categórica en Echaleche este sábado 11 de julio del 2026 al vencer por 4-1 a Mushuc Runa en el marco de la decimoctava jornada de la LigaPro 2026.

El conjunto dirigido por el uruguayo Joaquín Papa impuso sus condiciones desde el pitazo inicial, mostrando un fútbol vertical y de alta efectividad que neutralizó por completo los intentos del cuadro local por hacer respetar su localía en la altura de Ambato.

La gran figura del encuentro fue el delantero Djorkaeff Reasco, quien guio la ofensiva negriazul con un doblete anotado a los minutos 19 y 48.

La superioridad visitante se consolidó en la primera mitad con un tanto del experimentado Junior Sornoza al minuto 36, mientras que Matías Perelló se encargó de sellar la goleada definitiva en el último suspiro del compromiso; por su parte, el elenco del 'Ponchito' encontró un descuento transitorio a través de Nicolás Dávila, al minuto 68.

Con este resultado, Independiente del Valle alcanza las 43 unidades en la tabla de posiciones, consolidándose como el líder absoluto del campeonato ecuatoriano y enviando un mensaje contundente a sus perseguidores inmediatos.

Esta victoria no solo ratifica el gran momento colectivo del club de Sangolquí, sino que además sepulta las aspiraciones de un Mushuc Runa que no logró descifrar el cerrojo defensivo ni frenar las transiciones rápidas de su rival.