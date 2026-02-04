Independiente del Valle confirma salida de Claudio Spinelli al Vasco da Gama de Brasil

Cotejo entre Independiente del Valle vs Vinotinto, por la fecha 28 de la serie A del Campeonato de fútbol de la Liga Ecuabet, en el Estadio Banco de Guayaquil Fotos:API /Rolando Enríquez

Independiente del Valle vendió a unas de las figuras clave en el título del 2025. El delantero argentino, Claudio Spinelli, será vendido al Vasco da Gama. Así lo confirmó el gerente del club rayado, Santiago Morales, este miércoles 4 de febrero del 2026.

El club retuvo un porcentaje de los derechos del jugador. Según medios brasileños, Vasco pagará 2,6 millones de dólares al campeón ecuatoriano por el 80% de sus derechos económicos. De esta forma IDV se guarda un porcentaje para ingresar en el caso de una futura venta. Esta es una estrategia de los rayados.

Spinelli brilló en IDV. Sus goles fueron claves en el título. Después de anotar más de 20 goles en el 2025, Independiente del Valle tuvo sondeos de clubes como Estudiantes de La Plata, Botafogo, Universitario de Perú, entre otros. Sus actuaciones y sus goles fueron un pasaporte para su transferencia.

Los números de Spinelli son llamativos. En la temporada 2025 con los colores del vigente campeón, el atacante jugó un total 51 partidos, marcando 28 goles y dando 2 asistencias. Fue una absoluta figura en cancha con poco más de 3 479 minutos.