LigaPro anunció el calendario de partidos para el campeonato nacional 2026

La LigaPro anunció el calendario oficial de partidos para la temporada 2026. El torneo comenzará el fin de semana del 20, 21 y 22 de febrero. Independiente del Valle, el vigente campeón del torneo, debutará ante el ascendido Guayaquil City. En cambio, Liga de Quito visitará a Orense, en Machala.

Barcelona, dirigido por el venezolano César Farías, comenzará el torneo como local ante Técnico Universitario en el estadio Monumental Banco Pichincha. La Universidad Católica, por su parte, será local ante Emelec, en Quito.

El calendario se elaboró tomando en cuenta la participación de los clubes en las copas Libertadores y Sudamericana 2026. También se cuadraron fechas para que la Selección ecuatoriana de fútbol