LigaPro prepara el evento para premiar a los mejores de la temporada 2025

La cuenta regreiva para elegir al mejor futbolista de la temporada 2025 está en marcha. El jueves 5 de febrero de 2026 se llevará a cabo la gala de premiación, 'El Pro', que organiza la Liga Profesional. El evento sirve para reconocer a los mejores futbolistas y directores técnicos de la temporada pasada.

El máximo galardón se lo llevará el jugador más destacado del torneo 2025. En las última ediciones, los ganadores del reconocimiento El Pro fueron para: Adrián Gabbarini (2019), Damián Díaz (2020), Jonathan Bauman (2021), Ricardo Adé (2022), Alexander Domínguez (2023) y Álex Arce (2024).

La elección de los ganadores de este evento es escogida por parte de jugadores, entrenadores y periodistas que conforman el campeonato nacional. A pocas semanas del inicio del nuevo torneo se viene un nuevo ganador del premio a mejor jugador del año pasado.

" El 5 de febrero conoceremos a los mejores futbolistas de la Liga Ecuabet temporada 2025, en la gala El Pro", anunció la LigaPro mediante sus redes sociales para dar a conocer los nominados de dicha categoría. Sin embargo, no se han revelado detalles del evento como el lugar y lo que se tiene previsto.