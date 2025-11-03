Independiente del Valle derrota a Libertad en Loja por Fecha 4 del primer hexagonal de LigaPro

Independiente y Libertad disputaron un partido en el estadio Reina de El Cisne.

Independiente del Valle se impuso 1 - 3 a Libertad en el estadio Reina de El Cisne de Loja este lunes 3 de noviembre del 2025. Los goles fueron de Iván Zambrano, Renato Ibarra, Claudio Spinelli y Jean Pierre Arroyo.

Con este resultado, los dirigidos por Javier Rabanal se mantienen como líderes absolutos del campeonato ecuatoriano con 73 puntos. Mientras que Libertad se ubica en la quinta posición con 50 puntos.

Libertad dominó la primera parte del partido. A los 27 minutos, el cuadro lojano abrió el marcador con un gol de Iván Zambrano. El futbolista de 28 años aprovechó una jugada que partió de un centro en el área y mandó el balón al fondo de las redes.

El festejo duró poco, porque después de tres minutos 'los rayados' empataron el partido. Renato Ibarra apareción a los 30 minutos y puso el tanto del empate. Independiente buscó ampliar el marcador, pero tuvieron que conformarse con el 1 - 1 para antes del descanso.

'Los rayados' salieron decididos a ganar en la segunda mitad. A los 62 minutos, Claudio Spinelli marcó el segundo tanto y puso en ventaja al Independiente. Un posible penal asutó a los visitantes, pero tras la revisión del VAR se determinó que no fue mano de Renato Ibarra en el área chica.

Para liquidar el partido, Jean Pierre Arroyo puso el 1 - 3, que le permitió afirmar aún más su supremacía en LigaPro.

El próximo partido de Independiente del Valle será ante Universidad Católica el 8 de noviembre del 2025. El cuadro lojano cerrará su participación también el sábado frente a Liga de Quito.