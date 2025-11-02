Macará derrotó a Emelec con tres penales en el Bellavista de Ambato este domingo

Macará se enfrentó a Emelec en el estadio Bellavista de Ambato la tarde de este domingo 2 de noviembre.

Macará consiguió un importante triunfo 3-0 ante Emelec en el estadio Bellavista de Ambato, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. El conjunto ambateño aprovechó los errores defensivos del rival y supo capitalizar las oportunidades generadas durante el encuentro.

En el inicio del partido, el equipo visitante dominó las acciones. Romario Caicedo y Maicon Solís estuvieron cerca de abrir el marcador, pero la falta de precisión y la buena respuesta del portero José Gabriel Cevallos mantuvieron el cero.

A los 32 minutos, el panorama cambió: una falta de Diogo Bagüí sobre Ángel Ledesma fue sancionada como penal, acción que además dejó a Emelec con un jugador menos tras la revisión del VAR. Ledesma ejecutó con acierto y puso el 1-0 para los locales antes del descanso.

Durante la segunda parte, Emelec intentó reaccionar, pero Macará mostró solidez defensiva y aprovechó cada oportunidad. A los 74 minutos, Federico Paz amplió la ventaja desde los once pasos, y en los minutos finales, Janpol Morales cerró la goleada con un tercer penal tras una falta del arquero Pedro Ortiz.

Con esta victoria, Macará suma 47 puntos y se coloca tercero en el segundo hexagonal, mientras que Emelec se mantiene con 49 unidades. En la siguiente jornada, los ambateños visitarán a Deportivo Cuenca y el “Bombillo” se enfrentará a El Nacional en Quito.