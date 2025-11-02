Universidad Católica rescata un punto agónico en un intenso juego contra Barcelona

Cotejo entre Universidad Católica vs. Barcelona SC, por la fecha 4 de la serie A, Hexagonal por el campeonato de la Liga Pro.

Universidad Católica y Barcelona SC empataron 1-1 en un intenso partido disputado la tarde del domingo 2 de noviembre de 2025 en el estadio Banco Guayaquil. El resultado se definió en los minutos finales, cuando la ‘Chatoleí’ logró igualar el marcador y rescatar un punto valioso ante el ‘Ídolo’.

Durante la primera parte, el conjunto local dominó las acciones con un juego ofensivo constante. Azarías Londoño y Mauricio Alonso fueron los protagonistas de las jugadas más peligrosas, aunque el arquero Ignacio de Arruabarrena se convirtió en figura al evitar que el balón ingresara a su arco. También el defensa John Chancellor generó peligro con dos cabezazos que pasaron cerca del poste.

Barcelona, por su parte, se mostró más conservador. Apostó por el contragolpe y encontró en Janner Corozo su principal carta ofensiva, pero el portero Rafael Romo respondió con solvencia para mantener su arco en cero.

En el complemento, los visitantes tomaron la iniciativa y a los 76 minutos el árbitro Augusto Aragón, tras revisar el VAR, sancionó un penal a favor del cuadro guayaquileño por una falta sobre Xavier Arreaga. Janner Corozo ejecutó el disparo y marcó el 1-0 para Barcelona.

Sin embargo, el drama llegó en el tiempo adicional. Una mano dentro del área del propio Arreaga fue revisada por el VAR, y el juez decretó un nuevo penal, esta vez para Universidad Católica. José Fajardo tomó la responsabilidad y convirtió el empate 1-1 en el último suspiro del encuentro.

Con este resultado, Barcelona SC se mantiene en el segundo lugar del primer hexagonal de la LigaPro con 60 puntos, mientras que Universidad Católica ocupa la cuarta posición con 51 unidades. En la próxima jornada, los ‘camarattas’ visitarán a Independiente del Valle y el ‘Ídolo’ medirá fuerzas con Orense en Machala.