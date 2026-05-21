El Nacional: Lilia Yunda, la nueva presidenta, logró acuerdo con el entrenador Joe Armas

Lilia Yunda asumió oficialmente la presidencia del Club Deportivo El Nacional y ha dado los primeros pasos al frente del club. Tras un proceso electoral intenso y lleno de expectativas y polémicas, Yunda toma las riendas de uno de los equipos más laureados pero sumergido en una profunda crisis.

Su llegada al cargo genera altas expectativas entre la hinchada, que ve en su liderazgo una oportunidad de renovación y estabilidad para el equipo de los "Puros Criollos". Una de las primeras medidas fue a contratación del entrenador ecuatoriano Joe Armas para el manejo del equipo de la Serie B.

El principal desafío que afronta la nueva mandataria es la reestructuración financiera y administrativa del club. El Nacional ha venido arrastrando problemas económicos complejos en los últimos años, lo que ha afectado tanto su rendimiento deportivo como su estabilidad institucional.

Yunda ha manifestado que su prioridad inmediata será ordenar la casa por dentro, transparentar las cuentas y buscar nuevas alianzas estratégicas con patrocinadores que devuelvan la solidez financiera al equipo de los militares.

En el plano estrictamente deportivo, la gestión de Lilia Yunda buscará devolver a El Nacional al protagonismo que históricamente le corresponde, tanto en la LigaPro como en los torneos internacionales.

Para lograrlo, la directiva trabajará en fortalecer la plantilla profesional y, sobre todo, en potenciar las divisiones formativas. La cantera ha sido históricamente la mayor fortaleza del club, y la nueva presidenta planea reactivar esos semilleros para proyectar nuevos talentos al fútbol nacional.

Finalmente, la nueva presidenta hace un llamado de unidad a toda la mística "criolla". Yunda es consciente de que el éxito de su administración dependerá en gran medida del respaldo de los socios, la dirigencia y, de manera muy especial, de la fiel hinchada que nunca abandona al equipo.

Con una gestión enfocada en la transparencia y la cercanía, la nueva dirigencia arranca una etapa con la firme convicción de devolverle la gloria deportiva a El Nacional.