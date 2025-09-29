Kiara Rodríguez se proclama tricampeona del mundo en los 100 metros en para atletismo
En el 2024 Kiara consiguió dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París. En la final consiguió su mejor tiempo.
Kiara Rodroguez en el mundial de paraatletismo flameando la bandera ecuatoriana.
Viceministerio del Deporte
Actualizada:
29 sep 2025 - 08:51
Kiara Rodríguez, velocista ecuatoriana de 22 años, se coronó tricampeona mundial al ganar la medalla de oro en los 100 metros planos T46/47 durante el Mundial de Para atletismo en Nueva Delhi, India.
Este logro, alcanzado el lunes 29 de septiembre, llegó con un tiempo de 11,97 segundos, lo que marcó su tercera victoria consecutiva tras sus títulos en París y Kobe. La atleta guayaquileña demostró su superioridad en la final, adelantando a sus rivales y reafirmando su lugar
Este nuevo logro se suma a su destacada trayectoria, que incluye dos medallas de oro obtenidas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, tanto en los 100 metros planos como en salto largo.
En la fase clasificatoria, Rodríguez registró 12,10 segundos, asegurando su pase a la competencia decisiva donde brilló con su mejor marca.
