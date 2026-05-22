Frases para el recuerdo de Pep Guardiola en sus diez años en el City

Una vez confirmado el final de la etapa de Pep Guardiola al frente del banquillo del Manchester City, estas son algunas de las frases para la posteridad que dejó el DT español durante sus diez años en el club Citizen:

Modestia

"No significa que mis ideas sobre el fútbol sean especiales, diferentes o mejores que las de los demás. No estoy diciendo que lo válido es mi fútbol, mis ideas, y que los otros entrenadores no valgan nada. Es la forma en que yo lo veo. No soy especial".

Guardiola en una entrevista con la leyenda del Arsenal y de Francia, Thierry Henry, en Sky Sports en diciembre de 2016

Egos

"No me gusta cuando un jugador dice: 'Me gusta la libertad; quiero jugar para mí'. Porque el jugador tiene que entender que forma parte de un equipo con otros 10 jugadores. Si todos quieren ser músicos de jazz, será un caos. No serán un equipo y nada será posible".

* Guardiola en NBC Sports en 2017

Reto

"Me demostré a mí mismo en Barcelona y, después de demostrarme en Alemania, quería demostrarme en Inglaterra"

* Guardiola dirigiéndose a algo más de 7.000 aficionados a su llegada al Etihad Stadium, en julio de 2016

Inconformismo

"Me gustaría que el City fuera como el Madrid, que si no se gana la Champions fuese un fracaso"

* Guardiola en rueda de prensa tras caer eliminado ante el Real Madrid en octavos de Liga de Campeones, el 18 de marzo de 2026

Oasis

"Me encanta esta canción, no te puedes imaginar cuánto. Es increíble. Me pone en mi mejor versión cuando la escucho: es una obra maestra. Cada vez que salimos, siempre cantamos esta canción juntos. Me encanta".

* Guardiola para la BBC en 2018 sobre la icónica canción de Oasis de los aficionados del Manchester City, "Don't Look Back in Anger"