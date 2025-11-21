Universidad Católica enfrenta a Libertad de Loja, un partidazo por la cancha de Teleamazonas

Cotejo entre Independiente del Valle vs Universidad Católica, por la fecha 5 del primer Hexagonal de la serie A del fútbol Ecuatoriano, por el campeonato nacional.

La Universidad Católica se enfrenta a Libertad de Loja en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Cuándo? Este viernes 21 de noviembre. Teleamazonas transmite el partido, desde las 16:15, para todo el país. Fútbol para todos.

El 'Trencito azul' está cuarto en la tabla de posiciones del hexagonal final. Tiene 55 puntos, seis menos que Barcelona y Liga, segundo y tercero en la tabla, que tienen 61. Católica precisa igualar o pasar ese puntaje,si busca meterse en la Copa Libertadores. Caso contrario, disputará la Copa Sudamericana. En LigaPro, sus tres últimos encuentros consiguieron cuatro puntos: ahora buscarán la victoria con un rival que necesita sumar.

Por otro lado, Libertad de Loja necesita los tres puntos. Tiene una racha negativa de tres derrotas consecutivas. En la tabla de posiciones alcanza los 50 puntos y está a 11 por un cupo a la Libertadores. El cuadro dirigido por Juan Carlos León, buscará sumar los tres puntos en una cancha complicadísima y ante un rival siempre duro, como la Católica.

El líder del campeonato ecuatoriano es Independiente del Valle. El equipo de Sangolquí tiene 73 puntos, lleva una gran ventaja ante sus rivales que aún buscan alcanzarlo. IDV juega el domingo 23 ante Orense, por la cancha de Teleamazonas.

Partidos emocionantes, que ofrecen muchos goles. Una victoria a la Universidad Católica lo acercaría a Barcelona y Liga, que se enfrentan el domingo 23.