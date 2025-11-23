LigaPro: Barcelona y Liga de Quito empatan por la Fecha 6 del primer hexagonal

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrentó a Liga de Quito, en la fecha 6 del primer hexagonal de la LigaPro

Barcelona no pudo con Liga de Quito como local y empató 2-2 en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil la tarde de este domingo 23 de noviembre del 2025.

Los toreros recibieron a los albos en busca de un resultado que les permitiera sacar ventaja en la tabla de posiciones que ubica a ambas escuadras con 61 puntos, pero mejor gol diferencia a los albos.

El cotejo arrancó a las 15:30 y un minuto después Liga ya se ponía arriba con un gol de Fernando Cornejo que aprovechó un tiro de esquina y un mal rechazo de Carabalí que la dejó servida en el área chica para con un zurdazo poner el primero del encuentro.

Liga pudo agrandar la ventaja al minuto 8, por una falta que se marcó como penal para liga, pero un chequeo del VAR verificó que Jeison Medina está en fuera de juego antes de la falta que cometió Gastón Campi sobre él.

A tres minutos de los adicionales del primer tiempo Joao Rojas aprovechó un baló tras una jugada donde hubo rebotes y confusión en el área y logró marcar el del empate y poner el marcador 1-1.

Las escuadras se irían al descanso con el marcador igualado 1-1.

En el segundo tiempo el juego en ataque se igualó y los dos equipos buscaron el gol en las porterías contrarias. Domínguez y Arruabarrena extremaron esfuerzos para defender sus porterías.

En el minuto 69 llegaría un ataque en colectivo por parte Barcelona que la dupla Joao Rojas y su pase a Octavio Rivera que capitalizó el gol que ahora daba la ventaja a los locales 2-1.

Liga insistiría para no irse sin puntos desde Guayaquil y al minuto 78 pondría el empate 2-2 que sería el resultado final y dividiría los honores y pone a los dos equipos con 62 puntos en la tabla de posiciones.