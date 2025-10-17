Independiente del Valle busca una victoria ante Orense: un gran partido por Teleamazonas

Michael Hoyos es una de las poderosas armas ofensivas de Independiente del Valle.

Independiente del Valle quiere sumar todos los puntos posibles para proclamarse campeón. El equipo rayado visita a Orense, el viernes 17 de octubre del 2025, en Machala. Usted podrá disfrutar del partido a través de Teleamazonas, desde las 17:45. Fútbol para todos, a nivel nacional.

Los rayados tienen 67 puntos, 13 más que Barcelona (54) y 15 más que el tercero en la tabla, Liga de Quito (51). Albos y toreros se enfrentan también el viernes 17, ya conociendo el resultado de Independiente ante Orense.

IDV se encuentra en Machala desde la noche del jueves 16 de octubre. El técnico Javier Rabanal solo tiene una duda en su once inicial: la posibilidad de retorno del goleador Claudio Spinelli o la continuidad del ariete Michael Hoyos. Spinelli no jugó los últimos partidos por dolencias musculares.

Independiente del Valle está a pocos pasos de gritar campeón. Si mantiene una racha de victorias puede proclamarse campeón en la sexta jornada, prevista para el 23 de noviembre del 2025. Sin embargo, el equipo rayado decidió aplazar su partido de la fecha 3 ante Liga Deportiva Universitaria.

En el estadio Banco Pichincha, Barcelona goleó a Independiente del Valle, en la primera fecha . API

Orense perdió en la primera fecha del hexagonal final ante Libertad por 2-0. El equipo machaleño ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones con 47 puntos, 20 menos que su rival de la jornada del viernes 17 de octubre.