Esta es la ubicación de la Selección de Ecuador en el ranking de la FIFA de octubre

Postal de la Selección ecuatoriana en el estadio de Guadalajara para enfrentarse a México.

Ecuador subió un puesto en la clasificación mundial de la FIFA. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece pasó de la posición 24 a la 23 del escalafón, tras sus empates ante Estados Unidos y México, ambos con resultado 1-1.

La Selección intenta mantenerse entre las 24 mejores selecciones del mundo para instalarse en el bombo 2 en el sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará el 5 de diciembre del 2025, en Washington.

Ecuador completó 1.589.72 puntos. Mantiene una lucha cerrada con Austria, que descendió dos puestos y tiene un puntaje de 1.586.98. Además tiene una lucha con Australia, que está en el puesto 25 con 1.584.02.

Hacia arriba, Ecuador encuentra resistencia en rivales como Irán que está en el puesto 21, con 1.618.28 o con República de Cortea, que tiene 1.539.19.

Ecuador empató con México en Guadalajara, en un partido en el que dejó dudas. LA TRI

Ecuador jugará dos nuevos amistosos internacionales en noviembre. El jueves 13, en Toronto, se medirá con Canadá, a las 19:30. En tanto, el martes 18 de noviembre, en Nueva Jersey, se enfrentará con Nueva Zelanda.