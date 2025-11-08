EN VIVO: Independiente del Valle vs. Universidad Católica por la Fecha 5 del primer hexagonal

Independiente del Valle venció a Libertad en la Fecha 4 del hexagonal.

Independiente del Valle se enfrenta a la Universidad Católica por la Fecha 5 del primer hexagonal de la LigaPro, este sábado 8 de noviembre del 2025 en Amaguaña.

Los rayyados llegan motivados tras la victoria ante Libertad como visitantes en el estadio Reina del Cisne. Además, el equipo dirigido por Javier Rabanal se mantiene como líder absoluto del campeonato ecuatoriano con 73 puntos.

Mientras que, en la última fecha, Universidad Católica obtuvo un empate agónico ante Barcelona SC. El 'Trencito Azual' está en la cuarta posición del hexagonal con 52 unidades.

Siga el minuto a minuto

El 11 de IDV