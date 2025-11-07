'El Valle de los Sueños siempre te recordará': emotivo adiós de IDV al juvenil Miguel Nazareno

Miguel Nazareno jugaba en el equipo Sub 17 de Independiente del Valle. Su trágico deceso generó dolor e indignación en el elenco pichinchano.

En Independiente del Valle hay dolor y conmoción por la muerte del joven Miguel Nazareno, juvenil del equipo. Nazareno, de 16 años, fue asesinado en Guayaquil, durante un ataque armado, el amanecer del 5 de noviembre del 2025.

Nazareno integraba el equipo juvenil Sub 17 y vivía en las instalaciones del equipo, en Chillo Jijón, en el sector de Amaguaña. Su fatal deceso ocurrió durante una visita a la casa de sus padres en el Puerto Principal.

El 7 de noviembre, Independiente del Valle divulgó imágenes del sentido homenaje realizado por sus compañeros y amigos en el Valle de los Sueños, como se conoce al Centro de Alto Rendimiento del equipo pichinchano.

Durante el acto, los 120 juveniles que residen en el Valle de los Sueños, recordaron a 'Miguelito', como conocían al 10 del equipo Sub 17. "Campeón, campeón, campeón, Miguelito", gritaron, con sentida emoción sus compañeros.

Dolor en Independiente del Valle por la temprana partida del jugador juvenil Miguel Nazareno. @IDV_EC

Globos blancos al aire, música, plegarias, fueron parte del sentido homenaje de los juveniles de Independiente del Valle a su compañero. "El Valle de los Sueños siempre te recordará", posteó IDV en sus redes sociales.