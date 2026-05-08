Sanción de 500 mil euros del Real Madrid a Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid anunció este viernes 8 de mayo de 2026 que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Fede Valverde y al francés Aurélien Tchouaméni por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.

El club blanco indicó que concluye de esta manera "los procedimientos internos correspondientes".

Según explicó la entidad en un comunicado, "tras los hechos que motivaron la apertura de un expediente disciplinario" a ambos jugadores, estos comparecieron este viernes ante el instructor del expediente y en su comparecencia "han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos".

"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", señaló.

El Real Madrid resolvió "ante tales circunstancias imponer una sanción económica de 500 mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

Valverde y Tchouaméni se encararon por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles, lo que provocó una discusión que escaló el jueves. En este segundo incidente, el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

Después de esto, el Real Madrid informó de la apertura de sendos expedientes disciplinarios a ambos y los concluyó con una sanción económica en menos de 24 horas.

Fede Valverde, baja para el Clásico ante el FC Barcelona

La plantilla madridista realizó este viernes el penúltimo entrenamiento antes del clásico del próximo domingo en Barcelona, al que no acudió Fede Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Sí lo hizo Tchouaméni, a pesar del expediente abierto, y también su compatriota Kylian Mbappé, que ayer superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos tras el proceso de recuperación de una molestia muscular.