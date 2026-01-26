'La institución lo tiene que apoyar'; Isaac Álvarez habla de la situación de Gonzalo Valle

Gonzalo Valle fue detenido por manejar en estado etílico en Quito.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, negó que se vaya a desvincular del equipo al arquero Gonzalo Valle tras haber sido detenido por conducir en estado de embriaguez.

En una entrevista radial en La Red, Álvarez dijo este lunes 26 de enero de 2026 que habló con el jugador el sábado y "está pasando la peor experiencia de su vida. Ya pidió disculpas y mi respuesta fue que por el momento no tenemos nada que hablar, porque la está pasando mal”.

Álvarez negó que se vaya a desvinvular a Valle del equipo albo por su detención y añadió que "rescindir el contrato de un jugador es costoso".

"No vamos a poner una situación particular de Gonzalo como motivo para que deje Liga. Al contrario, la institución lo tiene que cubrir, apoyar y lo estamos haciendo", añadió Álvarez.

Aunque también aseguró que la infracción cometida por Valle es "algo que no debió ocurrir" y que ya se ha reunido con el técnico Tiago Nunes y el cuerpo técnico de Liga para tratar este tema.

"Hay que dar un abrazo cuando menos se lo merece, porque quizá es cuando más se lo necesita". Isaac Álvarez

“No vamos a descuidar a nuestro jugador. Estaremos pendientes primero de su estabilidad emocional, después de su estabilidad médica, física y deportiva", añadió Álvarez.

El titular albo criticó que en torno a la detención de Valle se ha hecho un "linchamiento mediático", situación que rechazó enérgicamente.

Antes de este suceso se esperaba el regreso de Valle a la cancha tras superar una lesión de rodilla.