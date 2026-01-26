Este es el estado de salud del cilista Jhonatan Narváez tras caída en el Tour Down Under

Jhonatan Narváez sufrió una caída que lo obligó a retirarse de la competencia.

Jhonatan Narváez fue ingresado en un hospital luego de una aparatosa caída en la cuarta etapa del Tour Down Under, el 24 de enero de 2026, por lo que tuvo que dejar la competencia.

El ecuatoriano sufrió varias fracturas, pero no requerirá ser intervenido quirúrgicamente, según detalló Adrian Rotunno, director médico del UAE Team Emirates, equipo al que pertenece el ecuatoriano.

Presenta varias fracturas por compresión en vértebras torácicas, las cuales son estables y no requieren cirugía en esta etapa. Actualmente se encuentra estable y permanecerá hospitalizado en observación”, detalló el médico.

El ciclista cayó a un costado de la vía y quedó tendido, visiblemente adolorido, por lo que tuvo que ser retirado de la competencia en una camilla.

Narváez llegó a esta competencia como el vigente campeón, pero su caída lo obligó a retirarse y pone fin a su defensa del título.

El ecuatoriano de 28 años no seguirá compitiendo, y se desconoce aún el tiempo que tardará en recuperarse de las lesiones.

“Las 100 victorias no es algo en lo que pensemos. Sí es cierto que hemos empezado bien ya desde el Down Under con Vine,aunque ha sido una pena lo de Narváez (fracturas en vértebras torácicas). Esperemos que se recupere pronto porque es importante para nosotros”, dijo su compañero Marc Soler, en declaraciones recogidas por diario AS.

Narváez es uno de los principales gregarios de Tadej Pogacar por el equipo UAE Team Emirates, y se ubicaba segundo en la clasificación general antes de la cuarta etapa en la que sufrió el accidente.