Jorge Célico despedido 'vía WhatsApp' por la dirigencia de Emelec

La dirigencia del Club Sport Emelec decidió despedir, la noche del 26 de junio, de la dirección técnica a Jorge Célico de una manera que, para el ahora extécnico azul, resultó "vergonzoso".

"Anoche, increíblemente por chat, me escribió el presidente del club (Jorge Guzmán) diciendo que no me presente y que estaba en disponibilidad mi puesto", reveló el entrenador este viernes 27 de junio en una entrevista en Mundo Deportivo.

Célico se dijo "dolido por todo eso, pero con la fuerza y tranquilidad necesaria de haber hecho bien las cosas, de dejar un equipo armado y estoy seguro que Emelec va a seguir adelante".

En un balance de su gestión Célico dijo que deja un club con la seguridad "de que va a salir adelante", y tildó de "vergonzoso" el modo de su despido.

"Sí, (me despidieron) vía WhatsApp, realmente vergonzoso, pero bueno, así fue", dijo el argentino, y agregó que solo le han pagado mes y medio de sueldo.

Tras su despido Célico se despidió del club por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. "¡Gracias por tu grandeza, Emelec! Fin de un ciclo en el cual hemos conocido grandes profesionales y en el que tratamos día a día de poner a un grande donde se merece. Siempre lo dije y lo pensé "no es como empieza, sino cómo termina". A descansar en familia y esperar lo que viene."

El entrenador argentino llegó al 'Bombillo' a comienzos de esta temporada y dirigió 17 partidos. Con el cuadro azul Célico logró cuatro victorias, seis empates y siete derrotas.