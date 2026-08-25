Liga de Quito apelará la sanción de Janner Corozo en el partido ante Emelec por LigaPro 

La directiva de Liga Deportiva Universitaria de Quito decidió interponer un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tras la polémica expulsión de Janner Corozo en el partido frente al Club Sport Emelec por la LigaPro.

El extremo ecuatoriano había sido el autor del primer gol del compromiso apenas al minuto 2, pero terminó abandonando la cancha antes del descanso debido a una sanción que la dirigencia alba considera desmedida e injustificada.

La jugada decisiva ocurrió en el tiempo agregado de la primera mitad (minuto 45+6'), en medio de un forcejeo durante un cobro de tiro de esquina. El árbitro central Guillermo Guerrero no sancionó la falta inicialmente, pero fue convocado por la cabina del VAR para revisar la acción.

Tras observar las repeticiones en la pantalla a pie de campo, el juez determinó mostrar la tarjeta roja directa al atacante azucena por una supuesta agresión sobre un rival.

Desde la dirigencia de Liga de Quito, encabezada por su director deportivo Eduardo Álvarez, se cuestionó severamente la decisión del cuerpo arbitral y la interpretación de la herramienta tecnológica.

La institución sostiene que los ángulos mostrados en la transmisión no evidencia una fuerza desmedida ni un contacto con la violencia requerida para la expulsión directa, argumentando además un criterio desigual en la evaluación de faltas similares a lo largo de la etapa.

En su solicitud formal presentara ante la CNA, Liga busca la revisión técnica del informe arbitral, el juzgamiento de las actuaciones del VAR y la liberación de los audios de la cabina para transparentar la deliberación.

El objetivo principal de la directiva es levantar o mitigar la sanción disciplinaria sobre Corozo, evitando que cumpla el castigo de varias fechas de suspensión y pueda reincorporarse lo antes posible al esquema titular del equipo.

A pesar de jugar toda la segunda parte con diez hombres en cancha, el conjunto universitario logró sostener la ventaja y liquidar el encuentro con un marcador final de 2-0. No obstante, el resultado favorable no frenó el malestar institucional por la labor arbitral, reafirmando su postura de sentar un precedente formal en el arbitraje del fútbol ecuatoriano.