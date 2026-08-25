Manchester United ficha al volante camerunés Carlos Baleba

El Manchester United anunció el martes el fichaje hasta 2031 del centrocampista camerunés Carlos Baleba, procedente del Brighton.

Baleba, de 22 años, es el tercer centrocampista fichado por los Red Devils en este mercato estival.

"El Manchester United está encantado de confirmar que Carlos Baleba se ha unido al club", publicó el United en un comunicado.

Según la prensa, su traspaso habría costado 81,8 millones de euros (95,5 millones de dólares), lo que eleva a 175 millones de euros (204,5 millones de dólares) la inversión del club en el centro del campo, tras las incorporaciones del belga Youri Tielemans y del brasileño Andrey Santos.

"Es una sensación increíble unirme al club de mis sueños. Jugar en Old Trafford siempre es especial, pero hacerlo como jugador del Manchester United será un auténtico honor", reaccionó Baleba, citado en el comunicado de su nuevo club.

Tras debutar como profesional con el Lille en enero de 2022, Baleba se unió en agosto de 2023 al Brighton. Con las Gaviotas disputó 112 partidos en tres temporadas, y en el curso 2025-2026 ayudó al club a clasificar a Conference League.

Internacional con la selección de Camerún desde 2024, Baleba ha disputado 16 encuentros con los Leones Indomables.

El Manchester United arrancó la Premier League con derrota 2-0 el fin de semana pasada de visita ante el recién ascendido Hull City, y recibirá el domingo a otro recién llegado de la segunda división, el Ipswich Town.