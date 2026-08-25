Liga de Quito vs. Aucas duelo de cuartos de final de Copa Ecuador 2026 por Teleamazonas

Aucas y Liga de Quito se enfrentaron en el estadio del sur de Quito por el campeonato nacional

El estadio Rodrigo Paz Delgado se viste de gala este miércoles 25 de agosto de 2026 para albergar una nueva edición del 'Superclásico' capitalino. Y este vibrante duelo por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026 se podrá ver por la señal abierta de Teleamazonas.

Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas chocan en un duelo electrizante por la Copa Ecuador 2026, donde el margen de error es nulo y la tensión se respirará desde el silbatazo inicial en Ponciano.

Ambos planteles llegan con la urgencia de avanzar a la siguiente ronda, sabiendo que una derrota dejaría un sabor amargo en la temporada y privaría a sus hinchadas de pelear por un título oficial.

Liga de Quito asume el rol de protagonista al jugar en su casa, donde suele hacerse fuerte gracias al empuje de su gente y al conocimiento de la cancha. El cuerpo técnico albo ha preparado un esquema ofensivo diseñado para presionar alto, adueñarse de la posesión del balón y explotar la velocidad de sus extremos.

Por su parte, Aucas saldrá a la cancha con la consigna de romper los pronósticos y dar la sorpresa en territorio rival. El equipo oriental apuesta por un bloque defensivo sólido, compacto en el medio campo y con transiciones vertiginosas para castigar cualquier despiste de la zaga universitaria.

La logística del compromiso ha quedado totalmente definida para la tranquilidad de los aficionados. El partido arrancará oficialmente a las 17:00 (hora de Ecuador).

El ambiente en las inmediaciones del Rodrigo Paz Delgado promete ser una verdadera fiesta deportiva. Las autoridades locales organizaron un operativo de seguridad especial para garantizar el flujo ordenado de ambas parcialidades, las cuales agotaron prácticamente la totalidad de las localidades disponibles.

Todo está listo para noventa minutos de pura pasión futbolística donde no hay espacio para la especulación. En caso de persistir el empate al término del tiempo reglamentario, el clasificado se definirá de forma dramática desde los lanzamientos del punto penal, añadiendo aún más picante a este histórico clásico capitalino.