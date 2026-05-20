¡Emelec eliminado de la Copa Ecuador! Daquilema superó 10-9 en penales y avanza a octavos

Riobamba, miércoles 20 de mayo del 2026Cotejo entre Daquilema FC vs. C. S. Emelec, por los 16avos del campeonato de la Copa Ecuador, en Riobamba berto Chávez

Emelec se despidió de la Copa Ecuador Banco del Pichincha 2026. El Bombillo empató 0-0 y en la tanda de penales, el equipo del Daquilema de la Segunda Categoría de Riobamba superó al 'Bombillo'. El marcador en penales fue 10-9 a favor de los locales.

¡Duro golpe para el 'Bombillo'! Lo que se temía como un riesgo latente terminó convirtiéndose en una realidad histórica en Riobamba.Club Sport Emelec quedó eliminado de la Copa Ecuador 2026 tras caer en una tanda de penales interminable ante Daquilema FC, equipo de la Segunda Categoría de Chimborazo, por los dieciseisavos de final (ronda de 32).

El partido en los 90 minutos reglamentarios en el estadio Olímpico Fernando Guerrero terminó 0-0. Emelec sufrió por la falta de ideas ofensivas y, aunque tuvo un tiro libre de Pizzini que se estrelló en el travesaño y un penal reclamado al final, no pudo romper el cerrojo del campeón chimboracense. Una definición de infarto

La tanda de penales fue una verdadera maratón de tensión que requirió 22 ejecuciones en total para definir al clasificado. Daquilema FC cambió a su guardameta titular, Tonny Jiménez, al minuto 94 para dar paso a Jhonny Mejía pensando exclusivamente en los penales, una jugada que terminó dándoles el boleto a la siguiente ronda.

Tras una larga ronda de penales, Aníbal Leguizamón ejecutó el penal y la pelota impactó en el poste.