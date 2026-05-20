Santos, sin Neymar, empata con San Lorenzo por Sudamericana y Deportivo Cuenca se ilusiona

Sin Neymar, baja tras ser convocado esta semana por Brasil para el Mundial 2026, el Santos dejó escapar este miércoles un partido que tenía en sus manos en la Copa Sudamericana y empató 2-2 con el argentino San Lorenzo, que comanda el Grupo D a falta de una jornada.

Con el resultado, el viejo equipo de Pelé queda sin opciones de clasificar directamente a los octavos de final del torneo como líder de la llave, pero sí aspira a acabar en el segundo puesto y, con ello, acceder a una eliminatoria contra un rival repescado de la Copa Libertadores para buscar su boleto.

Goles del uruguayo Mathias de Ritis de cabeza en el minuto 72 y Rodrigo Auzmendi en el 85 nivelaron para el Ciclón en el estadio Vila Belmiro. El Peixe había tomado ventaja con tantos de Gabriel Bontempo, a los 58 segundos de juego, y Gabigol con un tiro libre en el minuto 45+2.

San Lorenzo queda al frente del grupo con siete puntos, seguido por el Deportivo Cuenca ecuatoriano, con seis, y el Recoleta paraguayo, con cinco. El Santos, que no ha podido ganar, es colista cuatro unidades.

A falta de Neymar, quien estuvo en las tribunas y fue reservado por un golpe en la pantorrilla derecha sufrido el fin de semana en el Brasileirão, parecía alzarse como figura.

Asistió a Bontempo y después anotó. Todo se derrumbó en la segunda mitad, con el cabezaco de Mathias de Ritis y la diana de Rodrigo Auzmendi tras un buen pase de Facundo Gulli.