¡EN VIVO! Liga de Quito vs. Lanús en el estadio Rodrigo Paz por la fecha 5 de Copa Libertadores

Liga de Quito y Lanús se enfrentan en un duelo crucial este miércoles 20 de mayo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan a este duelo igualados con 6 puntos en la tabla de posiciones del Grupo G, lo que convierte a este cotejo en una final directa para los albos. El juego será a las 19:30.

Con el liderato prácticamente asegurado para Mirassol de Brasil, el 'Rey de Copas' ecuatoriano y el 'Granate' argentino se juegan cara a cara el segundo y último boleto disponible para clasificar a los octavos de final del torneo más importante del continente.

El conjunto local, dirigido por el estratega Tiago Nunes, llega motivado tras conseguir una agónica y necesaria victoria por 2-1 en la LigaPro frente a Técnico Universitario. Sin embargo, la plantilla alba sabe que el margen de error internacional es nulo y buscará revancha de lo ocurrido en el partido de ida en Buenos Aires, donde cayeron por la mínima diferencia (1-0).

La estrategia de los universitarios pasará por aprovechar la velocidad por las bandas y la imponente altitud de Quito (2.850 metros) para asfixiar a su rival desde los primeros minutos, sabiendo además que necesitan ganar por una buena diferencia de goles para acomodarse en los criterios de desempate.

Por su parte, Lanús pisa territorio ecuatoriano con la firme intención de hacer valer su orden táctico y la experiencia de sus principales figuras para enfriar el ritmo del encuentro. A pesar de haber tenido un tropiezo en su última salida copera en la altura de Bolivia frente a Always Ready.

El "Granate" apostará por un bloque defensivo sólido, transiciones rápidas y la efectividad en las pelotas paradas para desgastar la desesperación local y llevarse un resultado positivo que los deje a las puertas de la clasificación en la última jornada.

Alineación de Liga de Quito