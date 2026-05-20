Sevilla de España canceló la contratación del jugador Patrik Mercado por su lesión

Según la prensa española, el Sevilla FC ha comunicado oficialmente al Independiente del Valle y al mediocampista ecuatoriano Patrik Mercado que no procederá con su contratación. El club español decidió ejecutar la cláusula resolutoria incluida en el preacuerdo firmado en febrero de 2026, debido a la gravedad de la lesión de rodilla que sufrió el futbolista el pasado mes de marzo.

La operación truncada contemplaba un desembolso aproximado de 6,9 millones de dólares por el traspaso y un contrato de larga duración que vinculaba al jugador con el equipo de LaLiga por cinco temporadas, hasta junio de 2031.

El volante, de 22 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha durante un encuentro de la liga ecuatoriana frente a Técnico Universitario. Este percance médico no solo frustró su primera experiencia en el fútbol europeo, sino que lo mantendrá en un proceso de recuperación que se extenderá hasta inicios de 2027, dejándolo también fuera de la próxima cita mundialista.

El dato: Mercado, que cumplirá 23 años en julio, se había consolidado como la gran figura del balompié ecuatoriano, siendo elegido el Mejor Jugador de la Temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO.

Durante la campaña 2024 - 2025, Mercado registró siete goles y once asistencias, números que despertaron el interés de la dirección deportiva sevillista. El perfil creativo del ecuatoriano era precisamente la pieza que el club de Nervión buscaba para reforzar la generación de juego en la zona media del campo, un plan que la mala fortuna de las lesiones ha obligado a cancelar.