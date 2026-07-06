José Hernández, jugador de Mushuc Runa, fue detenido en el partido contra U. Católica

José Hernández, jugador de Mushuc Runa, fue detenido en Quito durante el partido contra U. Católica.

José Hernández, el lateral de Mushuc Runa, fue detenido la tarde de este lunes 6 de julio de 2026 en la previa del partido contra Universidad Católica por Liga Pro.

Personal de la Policía Nacional llegó al Estadio Olímpico Atahualpa, en donde se desarrolló el cotejo, y detuvo al futbolista mientras realizaba el calentamiento para el partido en el que jugaría como titular.

Extraoficialmente se conoce que Hernández fue detenido por una deuda de pensiones alimenticias. Sin embargo, el club no se ha pronunciado al respecto.

Imágenes en redes sociales muestran el momento en el que el jugador sale del estadio esposado y custodiado por dos policías que lo trasladan hasta un patrullero que lo esperaba en la av. 6 de Diciembre.

Esta situación obligó al entrenador Paúl Vélez a modificar su alineación inicial; en su lugar ingresó Jeremy Cusme. Pese a este contratiempo de último momento, el 'ponchito' supo reponerse y dio la sorpresa al imponerse sobre Universidad Católica.