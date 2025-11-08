Liga de Quito gana a Libertad en Casa Blanca por la fecha 5 del primer hexagonal de LigaPro

Liga de Quito venció 3 - 1 a Libertad por la Fecha 5 del primer hexagonal de la LigaPro. El partido se disputó este sábado 8 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El cotejo estuvo marcado por problemas en las luminarias del estadio Rodrigo Paz Delgado. En la primera mitad, por más de diez minutos, se detuvo el encuentro mientras se solucionaba el inconveniente, pero en el segundo tiempo los problemas persistieron.

En el tiempo extra, Bryan Ramírez recuperó el balón y pasó a Leonel Quiñónez, quien habilitó a Richard Mina para poner el primer tanto. El gol fue validado tras una revisión en el VAR y los albos tomaban la ventaja para irse al descanso.

El equipo quiteño salió decidido a ampliar el marcador. Al minuto 59, Leonel Quiñónez dio un paso a Lautaro Pastrán, quien habilitó a Alexander Alvarado, para que con tranquilidad marque el segundo gol.

Dos minutos después, a los 61, apareció Carlos Gruezo. Con una jugada individual logró vencer al defensa de Libertad y puso el 3 - 0, que hizo vibrar a la Casa Blanca.

El gol del descuento llegó al minuto 83. Tras una revisión en el VAR, el juez dictaminó un penal a favor de Libertad por una mano en el área. El balón pegó en el palo, pero Rony Biojó aprovechó que Domiguez no atajó y descontó.

Con este resultado, Liga de Quito se ubica en la segunda posición del primer hexagonal con 61 puntos, una diferencia de 12 frente al líder Independiente del Valle. Mientras que Libertad está en la quinta casilla del campeonato con 50 puntos.