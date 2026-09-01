¡EN VIVO! Liga de Quito recibe a Mushuc Runa por la fecha 28 de la LigaPro: por Teleamazonas

Liga de Quito recibe a Mushuc Runa este martes 1 de septiembre de 2026 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en un duelo crucial por la fecha 28 de la LigaPro. El conjunto albo saldrá al terreno de juego con la urgencia de sumar tres puntos frente a su hinchada para consolidarse en los puestos de privilegio de la tabla de posiciones y disipar las dudas dejadas en su última presentación.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico universitario busca dejar atrás el trago amargo tras tropezar 1-2 frente a Guayaquil City en la jornada anterior. Esa derrota frenó el envión del Rey de Copas, por lo que ajustar la efectividad en el ataque y mantener la solidez defensiva en Casa Blanca serán factores determinantes para evitar sorpresas ante un rival que suele complicar en la capital.

Por su parte, Mushuc Runa llega al escenario capitalino con la moral en alto luego de conseguir un importante triunfo ante Delfín en la fecha previa. El Ponchito, que acumula 36 unidades en la clasificación, pretende aprovechar el momento de presión que atraviesa el cuadro local para llevarse un resultado favorable que le permita acortar distancias en la pelea por los cupos a torneos internacionales.

El historial reciente entre ambas escuadras anticipa un choque dinámico y disputado en el centro del campo. Mientras Liga de Quito intentará adueñarse de la posesión del balón y hacer valer su localía a 2.850 metros de altitud, el conjunto del Tungurahua apostará por un bloque ordenado y salidas rápidas al contraataque para castigar los espacios que deje la zaga azucena.

El compromiso está programado para las 19:00 (hora de Ecuador) y contará con la transmisión en vivo a través de la plataforma Zapping. Con un ambiente de alta expectativa en los graderíos del Rodrigo Paz Delgado, ambos clubes se juegan puntos decisivos en esta recta final de la fase regular del campeonato nacional.