Damián Díaz rompe el silencio en Barcelona: 'uno siempre quiere volver donde fue feliz'

Damián Díaz, el volante argentino de Barcelona, en la rueda de prensa de este 1 de septiembre.

Damián ‘Kitu’ Díaz protagonizó su primera rueda de prensa oficial en su ansiado retorno a Barcelona Sporting Club. En una jornada cargada de expectativa en las instalaciones del estadio Monumental, el mediocampista argentino-ecuatoriano firmó el contrato que lo vincula con la institución torera hasta diciembre de 2027.

El experimentado volante se mostró complacido de vestir nuevamente el dorsal número diez y dejó en claro que su motivación principal pasa por aportar al grupo dentro del campo de juego.

Durante su intervención, Díaz abordó de manera directa la serie de rumores surgidos tras su salida previa de la institución y su posterior paso por Guayaquil City. El habilidoso mediapunta desmintió categóricamente tener injerencia en las decisiones del cuerpo técnico o influir en la confección de las alineaciones titulares.

Acompañado de las autoridades del club, enfatizó que en su trayectoria jamás le ha faltado el respeto a un presidente o director técnico, desestimando las versiones sobre un supuesto liderazgo negativo en la plantilla.

En el ámbito económico, el jugador se refirió al esquema de pago trazado respecto a la deuda de 2,5 millones de dólares que la dirigencia mantiene con él por años anteriores de servicio.

El '10' explicó que dicha reprogramación patrimonial fue consensuada con anticipación para no asfixiar la liquidez ni perjudicar el funcionamiento operativo de la institución. De este modo, aseguró que la solución financiera fue pensada con responsabilidad institucional para preservar la tranquilidad del equipo en el torneo local.

Respecto a la convivencia interna, el referente amarillo descartó de forma tajante cualquier tipo de conflicto o división dentro del camerino, haciendo puntual mención a su relación con el delantero Darío 'Pipa' Benedetto.

Díaz remarcó que las especulaciones sobre privilegios personales dentro de las instalaciones del club carecen de sustento y que su prioridad absoluta radica en integrarse de forma profesional al vestuario para mantener un ambiente de trabajo armónico.

Finalmente, el 'Kitu' envió un mensaje directo a la hinchada de Barcelona SC de cara al reinicio de las acciones en la LigaPro, donde el cuadro torero recibirá a Independiente del Valle.

Díaz hizo un llamado a la unidad de toda la familia barcelonista, instando a los afines del club a brindar su respaldo incondicional en los graderíos sin importar los desencuentros pasados. Con su habilitación en marcha, el experimentado enganche quedó a las órdenes del cuerpo técnico para afrontar la recta decisiva del campeonato ecuatoriano.