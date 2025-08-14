Liga de Quito recibe a Manta, en un gran duelo de Liga Pro en la cancha de Teleamazonas

Festejo de los jugadores de Liga de Quito en el triunfo ante Emelec en el estadio Rodigo Paz Delgado.

Este domingo 17 de agosto del 2025, Liga de Quito recibe en el estadio Rodrigo Paz Delgado al Manta FC en la jornada 25 del campeonato ecuatoriano. El partido será transmitido gratis y para todo el país desde las 12:455 por Teleamazonas.

Liga de Quito juega a la par del torneo local, los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El DT Thiago Nunes evaluará la condición física de sus futbolistas para determinar quiénes podrán jugar ante Manta. El jueves 21 de agosto, la 'U' recibirá a Botafogo, en el juego de vuelta del torneo continental.

En LigaPro, el equipo capitalino se ubica en tercera posición, por detrás de Barcelona e Independiente del Valle. Tienen 43 puntos y en sus últimos cinco partidos han acumulado 10 puntos. En su último encuentro perdieron contra Aucas por un marcador de 0-1.

Por otro lado, el Manta pasa un momento muy complicado esta temporada. Son decimoquintos, tienen 24 puntos y están en zona de descenso. En sus últimos cinco enfrentamientos, solo han logrado cuatro puntos. Su último encuentro empataron 0-0 contra el líder, Independiente del Valle. Por Copa Ecuador, fueron eliminados por San Antonio.

En este partido el cuadro atunero tendrá que salir a buscar los tres puntos y aprovechar la posible ausencia de grandes nombres en Liga de Quito por cuidarlos y que lleguen en forma para su partido por Libertadores.