Liga de Quito vence a Manta por la mínima diferencia por la fecha 6 de la LigaPro

Liga de Quito vence por la mínima diferencia a Manta por la fecha 6 de LigaPro.

La Liga de Quito se puso en ventaja 1 - 0 ante el Manta FC, por la fecha 6 jugada este sábado 21 de marzo de 2026 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la capital ecuatoriana.

Los albos sufrieron para lograr los tres puntos ante el equipo cetáceo al que vencieron como locales.

Un gol de Ricardo Adé en el minuto tres del segundo tiempo alcanzó para que el equipo de Tiago Nunes se imponga al de Javier Carvajal en esta sexta fecha.

El equipo albo presionó en varias ocasiones, pero no logró anotar más de un tanto. Sin embargo, el único gol alcanzó para imponerse y sacar los valiosos tres puntos.

A los 55 minutos el colombiano Jean Carlos Blanco marcó en la portería de Gonzalo Valle, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Para la fecha 7 la Liga de Quito se enfrentará con el Barcelona y Manta jugará ante el Técnico Universitario.