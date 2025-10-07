Liga de Quito vs Barcelona: este precio de las entradas para el juego de la fecha dos

Gian Franco Allala, defensa de Liga Deportiva Universitara, es uno de los baluartes en la retaguardia de los azucenas.

Liga Deportiva Universitaria anunció los precios de las entradas para el partido ante Barcelona. Albos y toreros chocarán en el estadio Rodrigo Paz, el viernes 17 de octubre del 2025, desde las 20:15, por la segunda fecha del hexagonal final.

Este partido marca el regreso de la hinchada visitante al escenario de Ponceano. Un acuerdo entre la 'U', el cuadro torero y los directivos de la LigaPro le dio luz verde al proyecto. Los seguidores de BSC ocuparán la general sur alta.

Hay dos modalidades de compra: online y en boletería. La general tendrá un costo de USD 13 (en línea) y USD 14 en boletería; la tribuna oriental cuesta USD 19 y en boleterías, USD 20; la tribuna occidental, USD 24 y en boleterías, USD 25. En tanto, el palco tiene un costo de USD 35, tanto en digital como en físico.

La venta en línea está habilitada en el portal de superticket.ec . Además, el equipo universitario lanzó un abono para cinco partidos del hexagonal final, en donde los albos intentan llegar nuevamente clasificarse a la Copa Libertadores.

El combo de los albos tiene un costo de USD 40 para la general. USD 55 para la tribuna oriental y USD 70 para la tribuna occidental y USD 110 para los palcos. En cambio, hay una promoción para la general sur alta: USD 28 para cuatro partidos, excepto el compromiso con Barcelona.