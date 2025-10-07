Liga de Quito vs Barcelona: este precio de las entradas para el juego de la fecha dos
Los albos reciben a los toreros por la fecha dos del hexagonal final. El juego será el viernes 17 de octubre, a las 20:15, en el Rodrigo Paz.
Gian Franco Allala, defensa de Liga Deportiva Universitara, es uno de los baluartes en la retaguardia de los azucenas.
LDU_Oficial
Compartir
Actualizada:
07 oct 2025 - 15:33
Liga Deportiva Universitaria anunció los precios de las entradas para el partido ante Barcelona. Albos y toreros chocarán en el estadio Rodrigo Paz, el viernes 17 de octubre del 2025, desde las 20:15, por la segunda fecha del hexagonal final.
Este partido marca el regreso de la hinchada visitante al escenario de Ponceano. Un acuerdo entre la 'U', el cuadro torero y los directivos de la LigaPro le dio luz verde al proyecto. Los seguidores de BSC ocuparán la general sur alta.
Hay dos modalidades de compra: online y en boletería. La general tendrá un costo de USD 13 (en línea) y USD 14 en boletería; la tribuna oriental cuesta USD 19 y en boleterías, USD 20; la tribuna occidental, USD 24 y en boleterías, USD 25. En tanto, el palco tiene un costo de USD 35, tanto en digital como en físico.
La venta en línea está habilitada en el portal de superticket.ec . Además, el equipo universitario lanzó un abono para cinco partidos del hexagonal final, en donde los albos intentan llegar nuevamente clasificarse a la Copa Libertadores.
El combo de los albos tiene un costo de USD 40 para la general. USD 55 para la tribuna oriental y USD 70 para la tribuna occidental y USD 110 para los palcos. En cambio, hay una promoción para la general sur alta: USD 28 para cuatro partidos, excepto el compromiso con Barcelona.
Compartir