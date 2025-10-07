Dragonas IDV vs Always Ready por la Libertadores femenina: dónde ver, fecha, horario

Dragonas Independiente del Valle venció a Santa Fe de Bogota y tiene amplias opciones de clasificarse a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina.

Dragonas Independiente del Valle busca su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina. El equipo ecuatoriano se enfrentará con Always Ready de Bolivia, en el último partido de la fase de grupos del torneo regional.

Las dirigidas por el DT Gustavo Pineda ocupan el segundo lugar en la clasificación del grupo A de la Conmebol Libertadores femenina. Tienen cuatro puntos, tras un empate con Corinthians de Brasil y una victoria ante Santa Fe de Colombia.

Independiente del Valle medirá a Always Ready, el miércoles 8 de octubre del 2025, a las 18:00 de Ecuador. El elenco boliviano es el peor de la llave: perdió por goleadas en sus dos partidos: 7-0 ante Santa Fe y 11-0 contra Corinthians. ¿Dónde ver el partido? en el canal de Youtube de la Copa Libertadores.

Para el decisivo partido ante Always Ready, Dragonas no podrán contar con la delantera cubana Cecil Aldana. La futbolista recibió la cartulina roja, en el partido entre el elenco ecuatoriano e Independiente Santa Fe.

Si Dragonas gana el partido y Corinthians somete a las colombianas, el equipo nacional avanzará como segundo en el grupo A de la Libertadores femenina. Los cuartos de final se jugarán el fin de semana del 11 y 12 de octubre del 2025.