Barcelona gana 2-1 a Mushuc Runa por la fecha 10 del campeonato nacional

Guayaquil, miércoles 22 de abril del 2026En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Mushuc Runa por la #10 fecha de la LigaEcuabet.Fotos: César Muñoz/API

Barcelona venció 2-1 a Mushuc Runa en el estadio Monumental Banco del Pichincha por la fecha 10 del campeonato ecuatoriano de fútbol este miércoles 22 de abril del 2026. Con goles de Gustavo Vallecilla, a los 55 minutos, y Bryan Carabalí, a los 79, anotaron los goles para el triunfo del ídolo.

El equipo de César Farías llegó al cotejo con la urgencia de ganar. En la última fecha perdió ante Macará 3-1 en Ambato en los minutos finales y eso generó reclamo de los hinchas. Barcelona volvió a pasar apuros en casa con el gol de Renato Ibarra, a los 43 minutos.

Sin embargo, reaccionó en el segundo tiempo y pudo darle la vuelta al marcador. El equipo salió con más empuje ofensivo. Consiguió el empate después de trabajar y generar oportunidades. El peso ofensivo en el segundo episodio fue más evidente para el conjunto torero. Vallecilla logró la igualdad a los 55.

El tanto de la victoria lo anotó Carabalí, a los 79.

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