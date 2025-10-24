LigaPro sanciona a cuatro clubes y a 20 futbolistas vinculados a las apuestas deportivas

Jugadores de Gualaceo y Chacaritas, durante un partido de la Serie B de la LigaPro, el 19 de marzo de 2025.-

El Comité Disciplinario del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la LigaPro, sancionó a cuatro clubes y a 20 jugadores de la Serie B, por amaño de partidos vinculadas a las apuestas deportivas.

Según el comunicado de LigaPro la sanción para los clubes contempla la reducción de "entre seis y 12 puntos en los torneos de la LigaPro" y además, se les impuso una multa de 10 000 dólares. Sin embargo, el comunicado no detalla que clubes son los sancionados.

El texto del comunicado evita los detalles. No explica los motivos exactos, pero estas sanciones son parte de una investigación realizada por la Dirección de Integridad, sobre la participación de cuatro clubes en una estructura de amaño de partidos.

"Los puntos correspondientes de esta sanción se descontarán del puntaje que los clubes llegaren a obtener en los próximos partidos del torneo 2025 y de futuros torneos de LigaPro (...) Por lo tanto, esta sanción no corresponde a la disminución del puntaje alcanzado", se puede leer en el comunicado.

El Comité Disciplinario de LigaPro también sanciona a 20 jugadores, con dos años de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol. No obstante, tampoco se han revelado los nombres ni cómo se aplicará la sanción.

Dentro del proceso, en septiembre del 2025, la Fiscalía realizó allanamientos en los camerinos de los clubes Chacaritas y Gualaceo.