Luis Alfonso Chango responde a la demanda de IDV: 'si es que me toca pedir disculpas'

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio del Mushuc Runa, está dispuesto a ofrecer disculpas a Independiente del Valle, para poner fin a la polémica generada con el cuadro rayado. IDV anunció en la jornada del 29 de septiembre del 2025, acciones legales contra el máximo dirigente del 'Ponchito'.

Chango, en entrevista con radio Área Deportiva, se mostró abierto a la posibilidad de ofrecer disculpas. "Son cosas del fútbol. Muchas cosas que pasan en el fútbol Si hay que pedir disculpas, lo haremos, con mucha responsabilidad".

De acuerdo con el directivo, el caso pudo ventilarse y arreglarse directamente en el "mundo del fútbol" y "no en la justicia ordinaria". En la mañana del lunes 29, Independiente del Valle, a través de su directivo Andrés Larriva, anunció que interpondrá una denuncia contra Chango y contra Luis Zubeldía, exDT de Liga, por sus declaraciones en contra de la institución rayada.

Los problemas con el dirigente del Mushuc Runa comenzaron el sábado 20 de septiembre, luego del empate 2-2 entre el 'Ponchito' e IDV, en el estadio de Echaleche. "Traigan árbitras brasileñas", gritó Chango, recordando la clasificación de los rayados en los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la clasificación de la réferi brasileña Edina Alves.

Pese a su inicial ánimo conciliador, Chango aseguró también en Área Deportiva que Independiente del Valle sí presiona a los árbitros. "Yo siempre me acordaré cómo presionan a los jueces. Apenas termina el encuentro, los jugadores y cuerpo técnico van al VAR y donde los árbitros. Lo hacen en todos los partidos".