Chelsea vs Benfica ¿por qué Moisés Caicedo está en duda para el juego de Champions?

Moisés Caicedo, en una acción de juego del Chelsea vs. Brighton, en el partido jugado el 27 de septiembre del 2025.

Moisés Caicedo es duda en el Chelsea para el partido de Champions League ante Benfica. Los 'blues' recibirán a los portugueses, en Stamford Bridge, en el segundo partido de la Champions edición 2025-2026, el martes 30 de septiembre

En su estreno en la Champions, Chelsea perdió, de forma contundente, por 3-1 ante el Bayern Múnich, en el Allianz Arena. Ocurrió el miércoles 17 de septiembre del 2025. Caicedo fue titular con el cuadro de Enzo Maresca.

Sin embargo, su presencia para el duelo Chelsea vs Benfica aún está en duda. ¿Qué pasó? el entrenador Maresca aseguró que Moisés Caicedo y los brasileños Joao Pedro y Andrey Santos, "sufren golpes menores". La presencia de Caicedo en el partido ante el elenco portugués se definirá en las próximas horas.

Serge Gnabry (derecha) intenta avanzar ante la marca de Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido disputado el 17 de septiembre del 2025. AFP

¿Cuándo juega el Chelsea vs Bayern? El partido se disputará el martes 30 de septiembre del 2025, desde las 14:00 de Ecuador. El Benfica también perdió en la primera jornada: cayó 3-2, de forma sorpresiva, ante el Qarabag.

Chelsea perdió en la sexta fecha de la Premier League, como local ante Brighton. El cuadro de Maresca cayó 3-1 y está en la octava posición del torneo local, con ocho unidades. En la Champions está en el puesto 28, entre 36 equipos.