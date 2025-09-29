Liga de Portoviejo vs U. Católica por Teleamazonas; Leones del Norte vs Emelec cambia de fecha

Universidad Católica juega ante Liga de Portoviejo, por los octavos de final de la Copa Ecuador. Usted podrá disfrutar del partido por Teleamazonas.

Los octavos de final de la Copa Ecuador se juegan en la cancha de Teleamazonas. La búsqueda de la corona, conseguida por El Nacional, en el 2024, se puede mirar a través de esta señal. Fútbol para todos y a nivel nacional.

El miércoles 1 de octubre, usted podrá mirar un partido en Teleamazonas. A las 18:45, Liga de Portoviejo recibirá a Universidad Católica, en el estadio Reales Tamarindos. En cambio, el juego entre Leones del Norte y Emelec cambió de fecha para el miércoles 8 de octubre a las 16:00.

El presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, declaró que el organismo está en constante monitoreo de la situación en la provincia de Imbabura, uno de los puntos más intensos del paro contra el Gobierno. "Si vemos que las posibilidades de viajar no son buenas, seguramente tomaremos medidas".

La situación se analizará en función de lo que suceda en Imbabura y la posibilidad o no de circular con tranquilidad por la provincia. Leones eliminó en la fase anterior a Orense, mientras que Emelec venció a Miguel Iturralde.

Juan Pablo Ruiz, de Emelec, enfrenta la marca de un adversario de Miguel Iturralde, durante el partido jugado en el estadio Olímpico Atahualpa API

El miércoles 1 de octubre, Liga de Portoviejo recibirá en los Reales Tamarindos a Universidad Católica, desde las 18:45. El cuadro 'camaratta' dirigido por Diego Martínez, alcanzó su cupo al hexagonal final del Campeonato ecuatoriano, tras someter a Deportivo Cuenca, la noche del domingo 28.

El 'Trencito' quiere avanzar en la Copa Ecuador, que entrega un cupo directo a la Copa Libertadores de América, de la temporada 2026.